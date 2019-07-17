مي عز الدين تشعل مواقع التواصل بصورها مع أحمد السعدني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مرة أخرى، أثارت الفنانة المصرية مي عز الدين الشكوك حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين الفنان أحمد السعدني.

مي وجهت التهنئة للسعدني الصغير بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، ونشرت صور لهما وكتبت معلقة: «عيد ميلاد سعيد كل سنة وانت طيب يا أغلى الناس والصحاب ربنا يسعدك وينجحك يارب».

أحمد السعدني رد على رسالة مي من خلال تعليق عبر حسابها قال فيه: «ميكا ميكا بحبك أوي ربنا يخليكي لي».

Advertisements

معايدة مي للسعدني أثارت تساؤلات الجمهور مرة أخرى حول إمكانية وجود علاقة حب سرية بين النجمين، رغم أن أحمد نفى ذلك من قبل.

الفنان أحمد السعدني سخر من قبل من وجود علاقة بينه وبين مي عز الدين وكتب: «وأنا أقول صاحي لاقي 100 ميسد كول ليه، أتاريهم جوزونا تاني وأنا ماعرفش»، وذلك بعدما عبرت مي عن اشتياقها له بسبب عدم رؤيتها له لانشغالها بالتصوير.

وكان الفنان أحمد السعدني قد أعلن انفصاله عن زوجته وأم أولاده، حيث تم الانفصال منذ فترة، دون أن يحدد أسباب ذلك.

وأكمل أحمد السعدني هذا العام 40 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1979، وهو ابن الفنان صلاح السعدني.