زينة تقترب من نهاية تصوير «كل سنة وأنت طيب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل النجمة المصرية زينة تصوير مشاهدها الأخيرة فى فيلم “كل سنة وانت طيب” مع النجم تامر حسنى حيث يتبقى لها أسبوع فقط وتودع العمل نهائياً.

ويتم حاليا، تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم بشكل مكثف من أجل اللحاق بالعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل حسب الخطة التى وضعها القائمون على الفيلم.

وتعود زينة للعمل مع تامر حسنى فى السينما بعد غياب 11 عاماً كاملاً حيث كان آخر فيلم جمعهما “كابتن هيما” عام 2008، كما يسجل “كل سنة وانت طيب” التعاون الرابع بين زينة وتامر بعدما قدما سويا أيضاً “حالة حب” عام 2004 و”سيد العاطفى” عام 2005 .

ويشارك في بطولة “كل سنة وأنت طيب”، تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن لا يخلو من المغامرة وتم تصوير معظم أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.