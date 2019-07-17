نبيل شعيل يطرح ميني ألبوم جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق نجم الخليج والمطرب الكويتي نبيل شعيل، ميني ألبوم جديد يحمل عنوان “أفارق” يتضمن ثلاث أعمال غنائية، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعرالأمير بدربن عبد المحسن بأغنية “أفارق” ثم الشاعرالغنائي الأميرعبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية “عزة النفس” والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية “نعم ممكن” .

قام بتوزيع الألحان كلا من: الفنان عصام كمال في أغنية “أفارق” والملحن أدهم القفاري في أغنية “عزة النفس” ومع الملحن الفنان المتجدد فايزالسعيد في أغنية “نعم ممكن”.

وكان الفنان نبيل شعيل، قد شارك مؤخراً في عدة حفلات وبرامج تلفزيونية على صعيد الوطن العربي.

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وعلى جانب أخر، شارك القارئ الشيخ مشاري العفاسي متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو له برفقة الفنان نبيل شعيل من داخل الأستوديو.

نبيل شعيل، قام بتسجيل القرآن بصوتة وقام بترتيل سورتي «الفاتحة، والرحمن»، بصوته، وحاز الفيديو على العديد من تعليقات متابعيه الذين اثنوا على صوته وعلى الخطوة التي أقدم عليها بعد الغناء.

والجدير بالذكر أن نبيل شعيل ليس أول فنان يقرأ القرآن فسبقه عدد من النجوم على رأسهم الفنانة الراحلة أم كلثوم، والموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، والفنانة وردة الجزائرية، التي رتلت بعض الآيات من سورة “آل عمران”، في فيلم “ألمظ وعبده الحامولي”، كذلك الفنان علي الحجار، والفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي سجل القرآن الكريم كاملًا بصوته قبل اتجاهه إلى الغناء، وكذلك الفنان الفلسطيني محمد عساف، والفنان أحمد سعد، الذي يقوم بنشر فيديوهات لعدد من الآيات القرآنية.