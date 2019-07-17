لأوّل مرّة.. نجم بوليوود “شاروخان” في مسلسل رعب

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت مصادر صحفية في الهند عن تحضير الفنان شاروخان لمسلسل رعب جديد، سيشارك في إنتاجه، وسيعرض عبر شبكة “نتفليكس”، وهو ما أثار حماس الجمهور لمعرفة موعد العرض.

وبحسب المصادر، فإن مسلسل الرعب المرتقب يحمل اسم “Betaal”، وسيكون من إنتاج نجم بوليوود شاروخان، وجوراف فيرما، والإخراج من توقع نيخيل ماهجان، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا العمل على نتفليكس قريبًا.

المسلسل يتألف من 7 حلقات، وتدور أحداثه حول أربعة ضباط مخابرات هنود يعملون في قسم الاستخبارات الهندي، يواجهون العديد من المخاطر أثناء قيامهم بنقل معلومات سرية للهند، وفي خضم الأحداث والتشويق المستمر يتم الإمساك بهم ويتعرضون للتعذيب إلى درجة تصل لقطع الرأس.