جورج وسوف يلتقي جمهوره اللبناني.. موعد مع الأغاني الخالدة في قرطبا

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن سلطان الطرب جورج وسوف قد إختار تكرار تجربة لقائه مع جمهوره اللبناني في قرطبا بعد نجاح حفله السنة الماضية، وهو الأمر الّذي أعلنت عنه لجنة مهرجانات قرطبا في مؤتمرها الصحافي للإعلان عن برنامجها الفني برعاية وزارة الثقافة.

وفي التفاصيل، فقد أعلن رئيس لجنة مهرجانات قرطبا المحامي سيمون كرم عن أسماء النجوم الذين سيضيئون سماء قرطبا في ليلتين من العيار الثقيل:

الليلة الأولى يوم السبت 31 آب يحضر الطرب مسلطنًا على أغنيات خالدة مع الفنان جورج وسوف للسنة الثانية على التوالي، كما ستلمع القلوب حبًا ورومانسية مع الفنان آدم.

أمّا الليلة الثانية فهي الاحد 1 أيلول وتتلاحم فيها الأغنيات الجبلية مع القدود الحلبية، بين ريّس الأغنية اللبنانية ملحم زين والفنان محمد خيري.