مي عز الدين تهنئ السعدني في يوم ميلاده بصورة خطوبتهما!

متابعة بتجـــــــــــرد: حرصت الفنانة مي عز الدين على توجيه تهنئة خاصة لصديقها المقرب الفنان أحمد السعدني بمناسبة ذكرى ميلاده.

ونشرت مي مجموعة من الصورة التي جمعتهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “happybirthday mybestfriend، كل سنة وأنت طيب يا أغلي الصحاب ربنا يحميك وينجحك ويسعدك “

واستعانت مي خلال تهنئتها بصورة من مسلسل “وعد” الذي تم عرضه عام 2016 وشارك أحمد السعدني في بطولته معها، بصورة لهما وهو ييطلب يدها للزواج، حتى ظن البعض أن بينهما علاقة حب أو خطبة.