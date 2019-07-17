متابعة بتجـــــــــــرد: حرصت الفنانة مي عز الدين على توجيه تهنئة خاصة لصديقها المقرب الفنان أحمد السعدني بمناسبة ذكرى ميلاده.
ونشرت مي مجموعة من الصورة التي جمعتهما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “happybirthday mybestfriend، كل سنة وأنت طيب يا أغلي الصحاب ربنا يحميك وينجحك ويسعدك “
واستعانت مي خلال تهنئتها بصورة من مسلسل “وعد” الذي تم عرضه عام 2016 وشارك أحمد السعدني في بطولته معها، بصورة لهما وهو ييطلب يدها للزواج، حتى ظن البعض أن بينهما علاقة حب أو خطبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عز الدين تهنئ السعدني في يوم ميلاده بصورة خطوبتهما! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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