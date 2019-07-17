بطلة تينانك تكشف: عائلتي فقيرة وأطفالي متواضعون للغاية

متابعة بتجــــــــــرد: صرحت النجمة البريطانية كيت وينسليت، 43 عامًا، في حديث لها ببرنامج للـ”بي بي سي” بأنها تنحدر من عائلة فقيرة ولديها أطفال متواضعون للغاية.

وفي لقائها كأحدث المشاهير الذين شاركوا في برنامج “من تعتقد أنك أنت؟” الذي يدور حول كشف النجوم عن أسرار عائلاتهم، قالت نجمة تيتانيك إن عائلتها التي تنحدر من أصول سويدية عاشت في الفقر، ولم تكن تتمتع برفاهية اقتصادية؛ لهذا زرعت في أطفالها العيش بتواضع والتعامل بشكل متوازن مع الآخرين.

وأوضحت كيت أنها فخورة بانحدارها من عائلة فقيرة، مضيفة: “كنت سأشعر بالضيق والاشمئزاز لو جئت من عائلة تمتلك ثروة، لم يكن هناك أي أموال في عائلتنا؛ ولكني كنت دائما محظوظة للغاية لأنني أتيت من عائلة جميلة ورائعة ومحبة”.

وكشفت كيف أن هجرة عائلتها من السويد إلى المملكة المتحدة جعلها تفكر في هذا العالم الذي نعيش فيه بشكل مختلف: “بشكل أساسي أنا من المهاجرين، لقد جعلني هذا أفكر حقا في هذا العالم الذي نعيش فيه، علينا التوقف عن تصنيف البشر”.

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كيت أو نجمة تيتانيك، كما تعرف بالوسط الفني في هوليوود، لديها ثلاثة أطفال (ميا 18 عاما من زوجها الأول جيم تريبليتون، وجو 15 عاما من زوجها السابق سام مينديس، وبير 5 سنوات من زوجها الحالي نيد روكنرول).

وتعتبر كيت من أهم فنانات هوليوود وأصبحت أصغر ممثلة تحصل على 5 ترشيحات للأوسكار، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة في دور مساند عام 1995 من نقابة ممثلي الشاشة والأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون عن دورها في فيلم “العقل والعاطفة”.

اشتهرت بدور “روز” في الفيلم الشهير تيتانيك، وحصلت على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة عام 2009 عن فيلم “القارئ” وفي العام نفسه استطاعت أن تحصل على جائزة غولدن غلوب عن فيلم “الطريق الثوري”، كما حصلت على جائزة الإيمي عام 2011 عن المسلسل القصير “ميلدرد بيرس” لدور أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني.