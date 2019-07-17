متابعة بتجــــــــــرد: في مفاجأة مميّزة لجمهوره، أطلق النجم اللبناني نادر الأتات نسخة ريمكس لأغنيته الشهيرة “قلبي عاليمين”.
وترافق طرح النسخة الريمكس مع عرض فيديو مميّز لها عبر قناة نادر على موقع “يوتيو”، وتم تصميمه بطريقة مبتكرة من مشاهد الكليب الرسمي لأغنية “قلبي عاليمين” والذي يحمل توقيع المخرج سعيد الماروق.
أغنية “قلبي عاليمين” تعتبر من أشهر أغاني نادر الأتات وأنجح الأغاني العربية خلال السنوات العشر الماضية، وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا النسخة الريمكس فهي لـ”نصّار برودكشن”.
على صعيد آخر، يستعد نادر الأتات قريبًا لإطلاق أغنية جديدة يتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.
لمشاهدة فيديو ريمكس أغنية “قلبي عاليمين”:
كانت هذه تفاصيل خبر نادر الأتات يُهدي جمهوره نسخة جديدة من أغنية “قلبي عاليمين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.