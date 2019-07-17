نادر الأتات يُهدي جمهوره نسخة جديدة من أغنية “قلبي عاليمين”

متابعة بتجــــــــــرد: في مفاجأة مميّزة لجمهوره، أطلق النجم اللبناني نادر الأتات نسخة ريمكس لأغنيته الشهيرة “قلبي عاليمين”.

وترافق طرح النسخة الريمكس مع عرض فيديو مميّز لها عبر قناة نادر على موقع “يوتيو”، وتم تصميمه بطريقة مبتكرة من مشاهد الكليب الرسمي لأغنية “قلبي عاليمين” والذي يحمل توقيع المخرج سعيد الماروق.

أغنية “قلبي عاليمين” تعتبر من أشهر أغاني نادر الأتات وأنجح الأغاني العربية خلال السنوات العشر الماضية، وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، أمّا النسخة الريمكس فهي لـ”نصّار برودكشن”.

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على صعيد آخر، يستعد نادر الأتات قريبًا لإطلاق أغنية جديدة يتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها.

لمشاهدة فيديو ريمكس أغنية “قلبي عاليمين”: