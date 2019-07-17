كارول سماحة تطلّ من كواليس فيلمها الجديد “بالصدفة” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: يترقب الجمهور طرح أحدث أفلام النجمة اللبنانية كارول سماحة “بالصدفة” في الصالات السينمائية خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وكشفت كارول أخيرًا عن كواليس تصوير الكليب الخاص بأغنية الفيلم “بتآمن بالصدفة” وهي من ألحان مروان خوري، حيث نشرت فيديو يجمعها مع المخرج باسم كريستو وكتبت بتعليقها عليه: “تصوير اغنية بتآمن بالصدفة إخراج باسم كريستو لفيلم بالصدفة ، قريبا في صالات السينما”.
الفيلم يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، وتتمحور قصّته حول سيدة أرستقراطية تعاني من قيود عائلتها قبل أن تجد الحب الذي تتوق إليه.
تجدر الإشارة إلى أن فيلم “بالصدفة” يشارك في بطولته الفنانون بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.
على صعيد آخر، تعيش كارول سماحة حالة من النجاح بعد إطلاق أغنيتها الجديدة ” “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.
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