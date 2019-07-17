كاردي بي تدعم بيرني ساندرز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي مجددا، الثلاثاء، دعمها لبيرني ساندرز، الذي ينافس لنيل ترشيح حزبه الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، وقد حرص الأخير على شكرها مؤكدا لها أن "نضالنا أجل العدالة الاجتماعية متواصل".

وقالت الفنانة: "يؤسفني أن نكون قد تخلّينا عنه سنة 2016، فهذا الرجل يناضل من أجل المساواة في الحقوق، حقوق الإنسان، منذ فترة طويلة".

وتابعت، في رسالتها التي حظيت بأكثر من 80 ألف تعليق إعجاب أن "جعل هذا البلد مكانا أفضل للعيش هو فعلا ما يسعى إليه منذ فترة طويلة، وليس ذلك مجرّد محور في حملته".

وسجلت كاردي بي في 2016 فيديو دعت فيه إلى التصويت لبيرني ساندرز، وأكدت في مقابلة نشرتها مجلة "فاراييتي" في أبريل/نيسان تأييدها لساندرز في السباق الرئاسي سنة 2020، قائلة: "أنا دوما مع بيرني".