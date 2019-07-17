"صراع العروش" يتصدر ترشيحات "إيمي".. وتجاهل جورج كلوني

نال مسلسل الدراما الخيالي "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز)، الثلاثاء، عددا قياسيا من الترشيحات لجوائز "إيمي" بلغ 32 ترشيحا، لكن معظم المتنافسين على أهم الجوائز في مجال التلفزيون كانوا من الوافدين الجدد.







وقالت أكاديمية التلفزيون: "إن ترشيحات الإيمي لهذا العام الأكبر من حيث عدد المرشحين الجدد في 8 أعوام، إذ تتنافس 9 مسلسلات جديدة على الجوائز الكبرى في فئتي أفضل مسلسل درامي، وأفضل مسلسل كوميدي".





ومن بين هذه المسلسلات: "قتل إيف" (كيلينج إيف) من إنتاج شبكة (بي.بي.سي أمريكا)، ونال ترشيحين لبطلتيه جودي كومر وساندرا أو، والمسلسل الكوميدي (فليباج) من إنتاج شركة أمازون، ونال 11 ترشيحا بينها ترشيحات لمبتكرة المسلسل وبطلته فيبي والر بريدج، والمسلسل الكوميدي "الدمية الروسية" (روشان دول) من إنتاج شركة نتفليكس، الذي كتبته ولعبت بطولته ناتاشا ليون.





في مشهد مزدحم بالمسلسلات القوية، كان تجاهل نجمي السينما جوليا روبرتس وجورج كلوني في الترشيحات من أكبر مفاجآت الإيمي هذا العام، ولم تترشح روبرتس عن دورها في مسلسل (هومكامينج)، بينما لم ينل كلوني ترشيحا عن مسلسله (كاتش 22).





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كما لم ينل المسلسل الكوميدي الشهير (ذا بيج بانج ثيوري)، الذي انتهى عرضه في مايو/أيار، وكان أعلى مسلسل كوميدي من حيث نسب المشاهدة في تاريخ التلفزيون الأمريكي، أي ترشيحات في الفئات الكبرى.





في المجمل حصلت شبكة (إتش.بي.أو) على 137 ترشيحا وهو رقم قياسي، ومن بين هذه الترشيحات جاء (جيم أوف ثرونز) في المقدمة بالترشح في فئة أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثل في عمل درامي لكيت هارينجتون، وأفضل ممثلة في عمل درامي لإيميليا كلارك، وأفضل ممثلات في دور مساعد للينا هيدي وصوفي ترنر وميزي وليامز وجويندولين كريستي، وأفضل ممثلين في دور مساعد لبيتر دينكلدج ونيكولاي كوستر والدو وألفي ألن.





ورغم أن ترشيحات (جيم أوف ثرونز) كانت متوقعة رغم استياء محبي المسلسل من الحلقة الأخيرة التي عرضت في مايو/أيار، نالت شبكة (إتش.بي.أو) أيضا 19 ترشيحا لمسلسلها القصير (تشيرنوبل) الذي يروي وقائع الكارثة النووية التي حدثت في أوكرانيا 1986 والمساعي السوفيتية للتعتيم على ما حدث.





ونالت شبكة نتفليكس 117 ترشيحا بقيادة مسلسل "عندما يروننا" (وين ذاي سي أس)، للمخرجة والكاتبة آفا دوفارني، الذي نال 16 ترشيحا، وتدور قصته حول سجن 5 مراهقين سود ظلما بتهمة الاغتصاب في نيويورك 1989.





إيمي هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، انطلقت الدورة الأولى من الحدث العالمي عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار التي تقتصر على الإنتاج السينمائي، وتختص إيمي بقطاع الإنتاج التلفزيوني، ومنحت لبرامج ومسلسلات أمريكية عدة، منها ذي ويزرد أو فبيفرلي بليس.



