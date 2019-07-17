نتفلكس تحذف مشهد الانتحار من "13 ريزونز واي"

مع اقتراب بث الجزء الثالث من مسلسل الدراما الأمريكي الذي أثار جدلا واسعا بين أوساط متابعيه وخبراء الطب النفسي، أعلنت شبكة نتفلكس عن حذف مشهد الانتحار الدامي من مسلسل "13 ريزونز واي" (13Reasons Why).





واحتوى الجزء الأول من المسلسل مشهدا يطول لـ3 دقائق تقوم فيه "هانا"، التي تؤدي دورها "كاثرين لانجفورد"، بقطع شرايين يدها بشفرة حادة، لتعثر عليها والدتها لاحقا وقد فارقت الحياة في حوض الاستحمام.





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جاء الحذف بعد عامين من بث الجزء الأول من "13 ريزونز واي" (13Reasons Why)، بعد أن أثار المسلسل ردود فعل متفاوتة، ادعت بعضها أن العمل الدرامي شجع مراهقين على الانتحار.





وأصدرت "نتفلكس" بيانا جاء فيه: "ندرك أن (13 ريزونز واي - 13Reasons Why) شجع العديد من الشباب على طلب المساعدة لتخطي مشاكل نفسية صعبة يمرون بها كالاكتئاب والأفكار الانتحارية، كما ندرك على الجانب الآخر الجدل الواسع الذي أثارته بعض مشاهده، لذا قررنا بناء على نصائح عدد من الأطباء، بمن فيهم الدكتور كريستين موتير، كبير الأطباء في المؤسسة الأمريكية لمكافحة الانتحار، حذف المشهد الذي تقتل فيه هانا نفسها".





نتائج عكسية



على الرغم من حسن نوايا منتجي المسلسل في توضيح النتائج الكارثية للتنمر، فإن "13 Reasons Why" عاد بنتائج عكسية مأساوية على بعض متابعيه من المراهقين، فبحسب دراسة أجرتها جمعية الصحة الوطنية في أمريكا، شهدت البلاد ارتفاعا مرعبا في معدل الانتحار بين المراهقين بنسبة 28.9% بعد شهر من بث الجزء الأول من المسلسل عام 2017، وهي الزيادة الأعلى على الإطلاق.

يذكر أن "13 Reasons Why" يروي قصة مراهقة تدعى "هانا بيكر" تتعرض لعدة أشكال من التنمر خلال دراستها في الثانوية، تتركها في حالة من الاكتئاب والحزن مما يدفعها للانتحار تاركة لصديقها "كلاي" 13 شريطا تسجل على كل واحد منها سبب دفعها للإقدام على إنهاء حياتها.



