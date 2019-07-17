Jul 17, 2019 اجتاحت في الساعات الماضية اشاعة وفاة النجم الاماراتي حسين الجسمي كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements واتخذ “الجسمي” من حساباته الرسمية على مواقع التواصل، منبراً ليكذب هذه الإشاعة المغرضة بحقه. وكتب “الجسمي”: “لا تردد الشائعات .. ولا تستمع إليها”. وأرفق الجملة بهاشتاغ #الحمدالله نذكر ان حسين الجسمي كان قد تألق في ليلة وصفها الجمهور بالليلة الأسطورية والتاريخية في الحفلات الغنائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث جال الجسمي مع الجمهور الكبير الحاضر متنقلاً معهم بين أغنياته، والذين رددوها جميعها دون استثناء، مقدمين معه أجمل لوحة حب متبادلة بين فنان وجمهوره.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي يخرج عن صمته بعد انتشار إشاعة وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.