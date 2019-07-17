شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لفيديو إحراج محمود العسيلى لطالب بسبب صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقى الفنان محمود العسيلى انتقادات لاذعة فى الساعات الأخيرة من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد انتشار مقطع فيديو من إحدى الحفلات يطلب فيها واحد من جمهوره التقاط صورة معه أثناء وجوده على المسرح، ليرد العسيلى عليه بأنه هل معاك واسطة لتلتقط صورة معى دون غيرك من الجمهور وهو ما تسبب فى موجة غضب ضده من خلال صفحات العسيلى على مواقع التواصل.

وجاء رد العسيلى على أحد المتسائلين على الحكاية من خلال حسابه على تويتر ليوضح العسيلى الموقف حيث قال "حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص.. دى كانت حفلة كبيرة جدا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور ولو اتصورت معاه مش هاغنى لأنى لازم أتصور مع كل الناس اللى فى الحفلة.. باقوله اشمعنا هاتصور مع حضرتك إنت بس.. من فضلكم متحكموش على حاجة إنتم مش فيها.. وشكرا".