شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه الأسبوع المقبل..كل ما تريد معرفته على فيلم "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب جمهور السينما طرح الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق2" للنجم كريم عبد العزيز الخميس 25 يوليو للمنافسة فى موسم عيد الأضحى، حيث يعرض الفيلم وسط تطلعات كبيرة من الجمهور بمشاهدة فيلم قوى ومختلف بسبب ما حققه الجزء الأول من الفيلم قبل 5 أعوام على المستوى الجماهيرى والنقدى، ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات التى يريد الجمهور معرفتها عن الفيلم قبل طرحه.

"الفيل الأزرق 2" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وأنتاج شركة سينرجى فيلمز، ويشارك فيه من نجوم الجزء الأول كلاً من كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وشيرين رضا إضافة إلى فريق ما وراء الكاميرا وهم مدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية.



الافيش الرسمى لفيلم الفيل الازرق

شهد الجزء الثانى تغييرات عديدة على مستوى الأبطال والشخصيات التى تواجدت فى الجزء الأولى، حيث يغيب عن الجزء الثانى أكثر من نجم أبرزهم خالد الصاوى، محمد ممدوح، لبلبة، محمد شاهين، فراس سعيد، ودارين حداد، بينما النجوم الجدد فى الجزء الثانى هم هند صبرى، اياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح اضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.



اياد نصار

حقق الجزء الأول من الفيلم الذى تم عرضه فى عيد الأضحى من عام 2014 ايرادات وصلت الى 31 مليون جنيه وكان رقم كبير والأعلى فى مشوار كريم عبد العزيز السينمائى فى هذا التوقيت، أما الجزء الثانى من المتوقع أن يحقق ايرادات تزيد عن ضعف ما حصده الاول حسب المعطيات والتطورات التى حدثت فى صناعة السينما وخاصة على مستوى شباك التذاكر.

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هند صبرى

يعتمد "الفيل الأزرق 2" على تيمة الرعب بشكل رئيسى وهذا ما اختاره صناع الفيلم فى بداية التحضيرات مع اختيار أحداث جديدة بعيدة عن ما تم تناوله فى الجزء الأولى الذى التزم فيه مؤلفه بالروابة التى كتبها وطرحها فى كتاب حيث اعتمد الفيلم على تيمة الاثارة والتشويق.



كريم عبد العزيز وخالد الصاوى من الجزء الأول

الجزء الأول من "الفيل الأزرق"، قدم قصة د. يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.



كريم عبد العزيز من الجزء الاول



كريم عبد العزيز



نيللى كريم



هند صبرى