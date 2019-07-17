شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تعرض قصرها فى لوس أنجلوس للإيجار برقم صادم.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل تقرير حول قيام النجمة العالمية ريهانا بعرض قصرها في لوس أنجلوس للإيجار مقابل 35000 دولار شهريا وهو القصر الذي فشلت في بيعه العام الماضي مقابل 7.5 مليون دولار أمريكي.

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من جانب آخر تحقق النجمة العالمية ريهانا نجاحا منذ فترة لعالم الأزياء والموضة لتثبت أنها قادرة على وضع بصمتها في هذا العالم ، ليس فقط بإطلاق تصميمات جديدة بل ايضا بالتواجد في هذه الأحداث المهمة، حيث حضرت ريهانا حفل إطلاق " Fenty Pop-Up " والذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وخطفت النجمة الشهيرة الأنظار نحوها بإطلالتها الساحرة ، فقد اختارت أن ترتدي فستانا ذا تصميم أنيق باللون " الفوشيا " وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Fenty " ، أما شعرها فظهرت بتصفيفة "الراستا" التي فاجأت بها الكثيرين.