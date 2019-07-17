خاص| المنتج محمد مختار: "قريبًا البدء في فيلم لنادية الجندي.. ولن أكتب مذكراتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المنتج محمد مختار، إن الفيلم الذي سينتجه للفنانة الكبيرة نادية الجندي، تم الانتهاء من كتابته وقريبا سيبدأون مرحلة التجهيزات.

وبسؤاله عن الأخبار المتداولة عن نيته كتابة مذكراته، نفى مختار، في تصريحات لـ"الخليج 365" وجود أي نية له لذلك، مشيرًا إلى أنه لا يفكر في الأمر من الأساس.

وعن أفلام العيد، قال مختار إن أفلام العيد جيدة جدا وتم تنفيذها بشكل جيد، يثبت أن هناك طفرة في السينما المصرية.

وأَضاف المنتج محمد مختار أنه شاهد فيلمي "الممر"، و"كازابلانكا" في دور العرض ولاحظ إقبال جماهيري كثيف عليها.