"جمعهم الدم وفرقتهم أفيشات السينما".. فنانون أشقاء بأسماء مختلفة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير حسين رياض، أحد عمالقة الزمن الجميل، ورائد من رواد فن التمثيل في مصر. ولد حسين رياض في 13 يناير 1897 من أب مصري و أم سورية، وما لا يعرفه الكثيرون عنه أنه شقيق الفنان الكبير فؤاد شفيق، وربما يرجع هذا لاختلاف الأسماء الفنية لكلاهما.

ونرصد لكم في هذا التقرير أشقاء، تسببت الشهرة الفنية في تغيير أسماؤهم:

- هدى سلطان ومحمد فوزي وهند علام

الفنانة هدى سلطان هي شقيقة الفنان محمد فوزي، ولكن كلاهما اختار اسم فني يختلف عن الآخر، و وربما لا تعرف أن لديهما شقيقة ثالثة عملت في الفن هي هند علام، اسمها الحقيقي زوزو عبدالعال الحو، ولدت عام 1916 في طنطا، ثم عملت في القاهرة في عدد من المسارح، وظهرت في عدد من الأفلام، أشهرها فيلم "أنا وقلبي" بطولة مريم فخر الدين، عماد حمدي، كما شاركت في فيلم "إديني عقلك" مع إسماعيل ياسين، وفيلم "ليالي الحب" بطولة عبدالحليم حافظ وتوفيت في 21 أبريل عام 1997.

- ميس حمدان ومي سليم ودانا حمدان

الفنانتان الأردنيتان مي سليم وميس حمدان شقيقتان، فالاسم الكامل لمي سليم، هو مي عبد الجبار حمدان سليم، فاختارت مي اسم جدها سليم لتصيح مي سليم واختارت ميس حمدان اسم جدها حمدان لتصبح ميس حمدان، ودانا حمدان هي الشقيقة الثالثة لهم.

- شادية وعفاف شاكر

الفنانة شادية هي شقيقة الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، ويبدو الشبه واضحا بينهما، إلا أن الكثير لا يعرف حقيقة كونهم أشقاء بسبب إختلاف الاسماء، فالفنانة شادية اسمها الكامل فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر.

- سعاد حسني ونجاة الصغيرى

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الفنانة سعاد حسني هي شقيقة الفنانة نجاة الصغيرة، من الأب الخطاط السوري حسني البابا، وربما لشهرة نجاة باسم نجاة الصغيرة، لا يعرف البعض كونهم أشقاء.

- فطين عبدالوهاب وسراج منير وحسن عبدالوهاب

المخرج الكبير فطين عبدالوهاب هو شقيق الفنان سراج منير، والسبب في اختلاف الاسماء يرجع لرغبة والده تسميته سراج، ورغبة جده في تسميته منير، فوفقت والدته بين الرغبتين وأطلقت عليه اسم مركب "سراج منير"، وشقيقهما هو المخرج حسن عبدالوهاب.

- شويكار وشاهيناز

الفنانة شويكار نالت قدر كبير من الشهرة بسبب الثنائي الناجح الذي كونته مع الفنان فؤاد المهندس، أما شقيقتها فهي شاهيناز صقال التي شاركت في أفلام "خلي بالك من زوزو" و"مطاردة غرامية"، وتميزت بملامحها الأوروبية واستمرت مسيرتها الفنية 10 سنوات أثمرت 19 عملا، وتزوجت بعدها من الموسيقار حلمي بكر، وأنجبت منه ابنها هشام وتفرغت بعد ذلك لتربيته.

- شيريهان وعمر خورشيد

جاء إختلاف الاسماء بين عمر خورشيد وشيريهان أن كلاهما من أب غير الآخر، وأم واحدة، وحقق الموسيقار عمر خورشيد شهرة كبيرة بألحانه المتجددة، وحققت شيريهان شهرة كبيرة في المسرح الاستعراضي.

- روبي وكوكي "مريهان مجدي"

الفنانة روبي، التي حققت نجاحا كبيرا في مطلع الألفية الجديدة، لديها أخت شقيقة تعمل في التمثيل اسمها كوكي "مريهان مجدي" وحققت تألقا فنيا في الفترة الماضية وشاركت روبي في فيلم "الشوق". ​