تراند اليوم : أنباء عن وفاة "حسين الجسمي" .. وحسابه ينشر آيات قرآنية .. و MBC تصدر بيانًا حول الأمر...

كشفت الإعلامية شذى قطان - المذيعة بقنوات MBC - حقيقة الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم حول وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

وقالت "شذى" في تغريدة عبر "تويتر" : ""بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية

خبرًا كاذبًا ادعى وفاة الفنان حسين الجسمي، ينفي المكتب الفني ‏في مجموعة

إم بي سي هذا الخبر، وقد أجرى مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات، زياد

حمزه اتصالًا هاتفيًا بالجسمي الذي استنكر ‏بدوره تداول هذه الشائعة

المغرضة".‏

فيما نشر حسين الجسمي عبر حسابه الشخصي على Instagram، بعض الصور والأيات

القرآنية، إلى جانب فيديو من حفله الأخير ‏بالمغرب لينفي الخبر بشكل تام.‏