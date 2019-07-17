تراند اليوم : فيديو| مطرب مصري يصدم جمهوره برد فعله"المتكبر"



أصاب المطرب المصري محمود العسيلي، جمهوره بحالة من الصدمة، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يرد بجفاء وحدة على أحد معجبيه، لمجرد أنه طلب التصوير معه على المسرح.

ويظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يطلب من العسيلي أن يلتقط صورة معه، خلال إحدى الحفلات التي أحياها، ليرد عليه الأخير بطريقة تسببت في إحراجه أمام الجميع، قائلًا له: "حضرتك جامد جدًا، معاك واسطة أو حاجة كده، ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها".

وسادت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الطريقة التي تحدث بها العسيلي مع المعجب، وإحراجه أمام الجميع، بعد رفض التصوير معه، متهمين إياه بالتكبر على جمهوره.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها العسيلي الجدل بعدما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتب تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاجم فيها المواهب الشابة التي تحاول التواصل معه، من أجل عرض أشعارهم وألحانهم عليه، واصفًا تصرفاتهم بـ"الإسهال"، متوعدًا إياهم بحظر أرقام هواتفهم الشخصية.

وكتب العسيلي: "الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على (واتس آب) الخاص، ويكلمك فجأة على إنه متربي معاك، وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة ويبعتلك إسهال من الأغاني، وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقيين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر".

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كما تعرض مؤخرًا لموجة من الانتقادات بسبب سخريته من أصحاب الشعر المجعد على خلفية أزمة تصريحات المطربة اللبنانية ميريام فارس المسيئة لمصر، إلا أنه عاد واعتذر موضحًا أن والدته "كرتة" على حد وصفه، وكذلك كان هو قديمًا.

وأثارت صورة له مع فتاة لم يكشف عن طبيعة علاقته بها، تساؤلات بين المتابعين له عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

وعلّق حساب يحمل اسم "الفرعونة المصرية"، على صورة العسيلي والفتاة بقوله: "ما هو يا تعلن علاقتك بيها زي البني آدمين أو تبطل تنزل صور زي دي".

ورد العسيلي بسخرية: "أستاذة فرعونة، حضرتك مش ملاحظة أنك حشرية زيادة عن اللزوم وبتحشري نفسك في حاجات وخصوصيات بجد إنتي مالكيش أي دعوة وأول مرة أعرف ان الفراعنة بيحطوا مناخيرهم في اللي ملهمش فيه".

غير أنه بعد الانتقادات التي وجهت له، قام بحذف التعليق، مكتفيًا وجود الصورة على حسابه دون الرد على أي من أسئلة المتابعين.



