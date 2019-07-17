تراند اليوم : بعد أنباء عن عودته لطليقته.. صورة وتعليق مفاجئ من أنغام عن زوجها...



فيما أعربت المطربة المصرية أنغام عن سعادتها مع زوجها الملحن أحمد إبراهيم، رافضة التعليق على ما أشيع عن عودته إلى زوجته الأولى، قال إبراهيم «لا أحد يتدخل في حياتي (...) وحرام الإشاعات».

ونشرت أنغام صورة بصحبة زوجها عبر «إنستجرام»، وقالت: «مع إني مبحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ماهو دائماً إيده على كتفي وساندني».

وتأكيدا لنفيها إشاعات الانفصال، قامت أنغام بنشر عدد من الفيديوهات من حفل الفنان محمد حماقي في جدة، وتجمعها بزوجها الموزع أحمد إبراهيم وحماقي، حيث شاركاه الغناء.

من جهته، قال أحمد إبراهيم إنه حزين لهذه الإشاعات وإنه لم يعد إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وعلق قائلًا: «لا أحد يتدخل أحد في حياتي، وعلاقتي مع أنغام طيبة، وغير صحيح أنني عدت لأم أولادي، وعندما يحدث سأعلن هذا، وحرام الإشاعات».



