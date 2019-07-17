تراند اليوم : فنانة شهيرة: رأيت نجم نجوم السينما المصرية يطوف بالكعبة أمامي رغم وفاته...

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة لها بالأراضي المقدسة أثناء تأدية مناسك العمرة.

وكشفت رانيا عن رؤيتها لولادها الفنان الراحل فريد شوقي الذي حظى بشعبية جبارة يطوف بالكعبة أمامها رغم وفاته قبل أكثر من 20 سنة.

وعلقت "رانيا" على الصورة قائلة: ""الحمد لله عملت عمرة أول ما شفت الكعبة

بكيت وشوفت أبويا بيطوف في الكعبة سبحان الله فرحت أوي لأني بقالي كتير حتي مابحلمش بيه".

تابعت: "آخر مرة عملت عمرة كان معاه.. حبيبي الله يرحمك كل حاجة حلوة

عملتها لنا وحشتني أوي أوي فرحت إني شوفتك عند بيت ربنا مافيش أحلى من كده وإن شاء الله هعملك عمرة".