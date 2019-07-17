بالفيديو.. أمل رزق عن زواج ابنتها من الشرنوبي: " كل شيء قسمة ونصيب "

رفضت الفنانة أمل رزق ارتباط نجلتها الفنانة الشابة لمى كتكت بالفنان محمد الشرنوبي، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أوضحت فيه أنها لم تقصد أي إساءة إلى محمد الشرنوبي، وأنه بمثابة ابنها وكل شيء نصيب، وكل ما قالته

أمل رزق: تحريف تصريحاتي عن الشرنوبي لأجل السبق الصحفي

أنها كانت تخشي من خطوبته لابنتها نظراً لصغر عمرهما في ذلك الوقت.

وأضافت أمل رزق أن كلامها تم اجتزاؤه عندما تطرق الحديث عن محمد الشرنوبي، حتى يبدو إجابتها عن خطوبته لابنتها هكذا من أجل السبق الصحفي.

كما شددت أمل رزق أنها خرجت بهذا التوضيح من أجل أن تكون الأمور واضحة للجميع، وليس خوفا من أي شيء فهي لا يعنيها سوى أن تكون صادقة مع جمهورها.