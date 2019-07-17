ميرنا وليد - بيروت - يبدأ الممثلان المصريان حمدي الميرغني واوس اوس تصوير اول مشاهد مسلسلهما الجديد "روحين في زكيبة" مع المخرج محمد مصطفى يوم السبت المقبل بعد الانتهاء من معاينة اماكن التصوير والتحضير للعمل طوال الايام الماضية.

ويعقد صناع المسلسل الذي يكتبه لؤي السيد بروفات أخيرة قبل بدء تصوير العمل وانهاء التعاقد مع الممثلين المشاركين في البطولة بعد انضمام نهى عابدين وانتصار وبيومي فؤاد وأحمد علي الله محمود وآخرين. وكان من المقرر ان يتم تصوير العمل لعرضه في شهر رمضان 2018 ولكن توقفت تحضيراته نهاية عام 2017 وتم تأجيله عامين الى ان عاد مرة اخرى من دون زيادة في حلقاته التي لا تتخطى الـ ٣٠ حلقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- حمدي الميرغني واوس اوس ييدآن تصوير "روحين في زكيبة" في هذا الموعدخاص الفن – هبة نور: لم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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