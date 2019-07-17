شاهدوا القبض على مصور حاول إيقاظ ” باندا ” من نومها

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 09:51 صباحاً - ألقت الشرطة في بكين القبض على أحد المصورين، بعدما حاول إيقاظ حيوان الباندا من نومها.

وتم القبض على المصور وهو يلقي صخرة على باندا عملاقة في حديقة حيوان بكين الشهيرة، محاولا إيقاظها. وقام شاهد عيان بتوثيق لحظة تعدي المصور على الباندا بإلقاء الحجارة. وقالت حديقة الحيوان إن الباندا لم يصبها أي أذى وتمارس أنشطتها اليومية كالمعتاد.