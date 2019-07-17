شاهد: مي العيدان تهاجمُ نيشان: احترم نفسك يا نخاس.. والإعلام اللبنانيّ مرتشي

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 09:51 صباحاً - هاجمت الإعلاميّة الكويتيّة، مي العيدان، المذيع اللبنانيّ، نيشان، وطالبته بأنْ يحترم نفسه، بعدما استضاف الممثّلة منى شداد، وبدا منحازًا لها. ونشرت مي العيدان، مقطع فيديو للحوار الذي دار بين نيشان وشداد، وتطرّق الأوّل للقضايا التي بين الأخيرة، ومي العيدان، فقال لها: “أنا بعرف إنك ما تقحمي نفسك في هذه المشاكل لكن السيدة زوبة – يقصد مي – هي من تفعل ذلك”. ثمّ واصل الإعلاميّ سؤاله: “هل هي أساءت لك أم أنه نقد مباح?”، فقالت له: “إساءة سببت لي ضررًا”، كما سألها عن الهدية، التي قدّمتها نهى نبيل للعيدان، احتفالًا ببراءتها في القضيّة التي رفعتها عليها شداد، فقالت الأخيرة، إنّها لا تعلم شيئًا عن هذا الأمر. وعلّقت مي على ذلك، قائلة: “بالنسبه لكلام منى شداد قريبًا راح يوصلج ردي رسميًا، لكن بالنسبه لمستر نيشان لما تتكلم عني تحترم نفسك وحالك، أنا مي العيدان وحط تحت اسمي مليار خط”.

وأضافت: “مو أنا اللي يتم رشوتي بساعة بابا، أنا أغرق عشرة منك مليار ساعة، فلا تسوي نفسك الفاهم واللاقط وأرفض إقحام إنسانة نفس نهى نبيل ببرنامجك اللي طق حنك على الفاضي”. وتابعت: “هدية نهى نبيل يوم عيد ميلادي إيش دخله بربحي القضيه على منى شداد يعني أنا شفت زور وتدليس بالدنيا مو مثلك، خاصة بعد ما اشتغلت نخاس تجيب فنانين لرامز وتخون في الفنانين عشان شوية مصاري شكلكم أنتم بالاعلام اللبناني يتم رشوتكم بساعة”. ومضتْ قائلة: “تحترم يتم احترامك ترمي الكلام بالزور وتقحم أسماء ناس أكبر منك مثل نهى هذا ردي عليه وعندي أكبر من هالرد بعد بس راح تزعل أكثر”. واختتمت: “نصيحة مرة ثانية، استضيف من الخليج نجوم حقيقيين مو قشور”. يُذكر، أنّ الإعلاميّة الكويتيّة مي العيدان، حصلت على براءة من قضية “السبّ والقذف” التي رفعتها ضدّها مواطنتها، الفنانة منى شداد، بعد انتقادها لها ضمن برنامجها “كشف حساب” حول أدائها وعطائها الفنّيّ. واستعرضت مي العيدان، في فيديو لها، عبر “سناب شات”، الهدية التي حصلتْ عليها من صديقتها الفاشينيستا نهى نبيل، إذْ أرسلت لها ساعة ثمينة، من علامة “رويبرتو كفالي”.