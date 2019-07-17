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كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 09:51 صباحاً - من الواضح أن الفنان الوليد الحلاني وابن الفنان عاصي الحلاني يخضع لحمية غذائية قوية خسرته الكثير من الوزن الزائد.
فمؤخرا نشر الحلاني على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها وهو يعمل على الـ “لابتوب”، ونلاحظ من هذه الصورة كم خسر الكثير من الوزن.
ومن بين التعليقات التي وردت أسفل الصورة: “ما بيلبقلك كتير الضعف خليك هيك بعدين بتخنفي بحب الرجال العريض”، وتعليق آخر جاء فيه “ماتضعف كتير وجهك كتير حلو”.
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https://www.instagram.com/p/Bz8hgkvFie5/alwalidhallani
A post shared by الوليد الحلّاني (@alwalid) on Jul 15, 2019 at 10:24am PDT
كانت هذه تفاصيل خبر الوليد الحلاني يفاجئ متابعيه بخسارته الكثير من وزنه.. شاهدوا كيف أصبح؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.