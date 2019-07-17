متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة بلقيس الجمهور ومحبّيها بصورة جديدة تجمعها مع ابنها الصغير “تركي” وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتظهر بلقيس في الصورة وهي تلهو وتمرح مع طفلها الصغير بعاطفة الأم التي تعيشها للمرّة الأولى في حياتها، فنالت اللقطة إعجاب متابيعها وحصدت عشرات آلاف علامات الإعجاب عبر موقع “إنستجرام” الشهير.
الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية أغنية “أنا ما أعتقد”، من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس في لقطة عفوية مع ابنها.. شاهدوا الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.