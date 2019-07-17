بلقيس في لقطة عفوية مع ابنها.. شاهدوا الصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة بلقيس الجمهور ومحبّيها بصورة جديدة تجمعها مع ابنها الصغير “تركي” وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتظهر بلقيس في الصورة وهي تلهو وتمرح مع طفلها الصغير بعاطفة الأم التي تعيشها للمرّة الأولى في حياتها، فنالت اللقطة إعجاب متابيعها وحصدت عشرات آلاف علامات الإعجاب عبر موقع “إنستجرام” الشهير.

الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية أغنية “أنا ما أعتقد”، من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.