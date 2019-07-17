محمد منير يكشف عن مفاجأته للجمهور – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان المصري محمد منير لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “مهموم” خلال الأيام المقبل عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات المصرية والعربية. وكشف منير عن البوستر الخاص بالأغنية عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفق الصورة بكلمة “قريبًا”. تجدر الإشارة إلى أن محمد منير كان قد أطلق في شهر آذار/مارس الماضي أغنية بعنوان “اللي غايب” وحققت ما يقارب نصف مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.

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