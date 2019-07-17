نبيل شعيل يطرح ألبومه الجديد “أفارق”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان الكويتي نبيل شعيل بالتعاون ميني ألبوم جديد يحمل اسم “أفارق” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويضم الميني ألبوم ثلاث أغنيات تعاون فيها شعيل مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين في الوطن العربي ومن أبرزهم الأمير بدر بن عبد المحسن، الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، أحمد الصانع، عصام كمال، أدهم القفاري وفايز السعيد.

تجدر الإشارة إلى أن نبيل شعيل قد شارك مؤخرًا في عدة حفلات وبرامج تلفزيونية على صعيد بلدان الخليج والوطن العربي.