نانسي عجرم تتوسط أساطير العالم بمدينة الأضواء في ماليزيا

متابعة بتجـــــــــرد: تتخطى شهرة النجمة نانسي عجرم حدود الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وتشمل مختلف بلدان العالم، حيث تُصنّف من أهم المشاهير والمؤثرين في مختلف المجالات.

تنفرد نانسي كفنانة عربية بنجومية استثنائية على المستوى العالمي، فتتصدّر أهم الاستفتاءات، واسطواناتها تنافس الإصدارات الموسيقية لأهم الفنانين في العالم.

وقد تم الكشف أخيرًا عن تمثال جديد من الشمع لمحبوبة الجماهير “نانسي عجرم” بمتحف الشمع في العاصمة الماليزية “كوالالمبور” والتي تُعرف باسم “مدينة الأضواء”.

وبمناسبة الكشف عن التمثال الجديد، والذي يُعتبر الثالث لـ”نانسي” في العالم بعد تمثال متحف “مدام توسو” وتمثال آخر في متحف الشمع في لندن، التقط زوار “كوالالمبور” في ماليزيا صورًا وفيديوهات لهم مع تمثال نانسي عجرم، فغصّت بها مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعتبر نانسي عجرم الشخصية العربية الوحيدة التي يعرض متحف الشمع الماليزي في “كوالالمبور” تمثالًا لها إلى جانب أهم أساطير العالم.