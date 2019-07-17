شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تنتهي من تصوير "كل سنة وأنت طيب" مع تامر حسني بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة زينة مشاهدها الأخيرة فى فيلم "كل سنة وانت طيب" مع النجم تامر حسنى حيث يتبقى لها أسبوع فقط وتودع العمل نهائياً، حيث يتم تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم بشكل مكثف من أجل اللحاق بالعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل حسب الخطة التى وضعها القائمون على الفيلم.



زينة

وتعود زينة للعمل مع تامر حسنى فى السينما بعد غياب 11 عاماً كاملاً حيث كان آخر فيلم جمعهما "كابتن هيما" عام 2008، كما يسجل "كل سنة وانت طيب" التعاون الرابع بين زينة وتامر بعدما قدما سويا أيضاً "حالة حب" عام 2004 و"سيد العاطفى" عام 2005 .

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"كل سنة وأنت طيب" اسم مؤقت للفيلم ومن المقرر تغييره خلال الأيام القليلة المقبلة، بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن لا يخلو من المغامرة وتم تصوير معظم أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.