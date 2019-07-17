"روتانا" تطرح تذاكر حفل نجوى كرم وماجد المهندس على مسرح "المفتاحة" في السعودية

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "تويتر، فيسبوك، إنستغرام" طرح تذاكر حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان العراقي ماجد المهندس، بدايةً من الثلاثاء 16 تموز/يوليو.

وتطرح روتانا تذاكر حفل نجوى كرم وماجد المهندس، لتكون متاحًة للجمهور على مواقع الحجز الإلكتروني الثلاثاء، قبل موعد الحفل المنتظر يوم الأحد 21 تموز/يوليو، على مسرح طلال مداح "المفتاحة"، بمدينة أبها السعودية.

حفل نجوى كرم وماجد المهندس بـ أبها، يقام بدعم من "الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية"، وتنظيم وإشراف شركة روتانا، وينتظر طرح التذاكر للبيع لدى الجمهور قريبًا.

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يُذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كان كليب "ملعون أبو العشق"" الذي تم طرحه في 11 نيسان/أبريل الماضي، وحقق حتى الآن أكثر من 45 مليون مشاهدة، وهو من كلمات: عامر لاوند، ألحان وتوزيع: علي حسون.

أما آخر أعمال ماجد المهندس الفنية، فهي أغنية "أوقعلك عقد"، وهي من كلمات: محمد الواصف، ألحان : علي جاسم، توزيع : أحمد المهندس، مكس وماستر: جاسم محمد.

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