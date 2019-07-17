"دولار" يجمع أمل بوشوشة وعادل كرم على "نتفليكس"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت شبكة Netflix عن استحواذها على مسلسل "دولار" الدرامي الاجتماعي التشويقي والمليء بالإثارة. ليكون أحدث الإضافات لمسلسلات Netflix الأصلية، علماً أنه من بطولة الممثلين عادل كرم وأمل بوشوشة وسيُعرَض حصرياً على Netflix.

تدور أحداثه حول فكرة تسويقية مدهشة لافتتاح بنك جديد في لبنان، وقيمة الفكرة مليون دولار أميركي. إلا أن صاحب الفكرة طارق (عادل كرم)، أحد العقول المبدعة في عالم الإعلانات، لا يودّ مشاركتها سوى مع المدير التنفيذي لدى البنك. فتشعر زينة (أمل بوشوشة)، مديرة مالية شابة وذكية في هذا البنك، بأن هناك أمر غير طبيعي، فهل ستتمكن من حلّ اللغز قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة؟

يتميّز المسلسل بأنه إنتاج شرق أوسطي بأكمله، بالإضافة إلى طاقم التمثيل العربي. وهو من تأليف هشام هلال ومن إنتاج شركة "سيدرز آرت برودكشن - صبّاح أخوان"، ومن إخراج سامر برقاوي.

وينضم المسلسل، إلى قائمة أعمال نتفليكس العربية المتنوعة، حيث يمثل نموذجاً جديداً من الدراما العربية التي تسعى لاستقطاب فئة جديدة من الجمهور العربي الشاب من خلال 10 إلى 15 حلقة. ويمثل عودة الفنان المرشح لجائزة الأوسكار عادل كرم إلى Netflix من خلال عمل درامي بمشاركة "بوشوشة".

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برقاوي:

مخرج العمل سامر برقاوي قال: "أنا متحمس جداً للتعاون مع Netflix في مسلسلنا الجديد ’دولار‘، ونتأمل ان ينال المسلسل إعجاب المشاهدين حول العالم عبر منصة Netflix العالمية. إن هذا العمل مميز جدًا، ويجمع بين الإثارة والدراما ليظهر أمل بوشوشة بمواهبها الفنية المتعددة، وعادل كرم في دورٍ بعيد عن الكوميديا، التي منحته الشهرة ومحبة الجمهور".

يشار إلى أن العمل" سيكون متاحاً عالمياً على منصة Netflix، اعتبارًا من 8 أغسطس 2019، بالترجمة إلى أكثر من 20 لغة لمشتركي Netflix في 190 دولة حول العالم.