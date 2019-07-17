شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يواصل تصوير « حواديت الشانزليزيه» في مدينة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل «حواديت الشانزليزيه» تصوير المشاهد الخاصة بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى في حى جاردن سيتى، ويصور كل من الفنانين إياد نصار ومى سليم وأمانى كمال وفريدة سيف النصر وعايدة رياض العديد من مشاهدهم الداخلية الخاصة بمنازلهم.

مسلسل حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وبطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها.

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"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة، حيث من المقرر أن تعرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وأخرون، إخراج احمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعة مسلسلات الـ60 حلقة.