شكرا لقرائتكم خبر عن صور..الموسيقار الراحل محمد الموجى تم تكريمه من 3 رؤساء عرب..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموجى الصغير نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجى، إن والده تم تكريمه من قبل 3 رؤساء عرب وهم الزعيم جمال عبد الناصر في عيد الفن وأهداه ميدالية برونزية عن تلحينه أغنية "يا أحلى اسم في الوجود يامصر" والتى قامت بغناءها "نجاح سلام".



محمد الموجى أثناء تكريم عبد الناصر له بميدالية برونزية

وأضاف الموجى لـ"الخليج 365" أن والده تم تكريمه أيضا من قبل الرئيس محمد أنور السادات، وقدم له شهادة تقدير ووساما، وأهداه الرئيس مبارك شهادة تقدير فقط.

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شهادة تاريخية من المللكية المصرية

وأكد الموجى الصغير أن الزعيم الفلسطينى الراحل ياسرعرفات، كرم والده أيضا، وكانت المرة الأولى التى يتم فيها تكريم فنانا مصريا، حيث كرم الموسيقار محمد الموجى وقدم له نوط الفداء العسكرى وكان هذا بسبب رفض الموجى طلب دولة إسرائيل أخذ الحانه وتركيبها على أغانى باللغة العبرية.



شهادة لمحمد الموجى من جيش التحرير الفلسطينى

يذكر آن محمد الموجى من أشهر الموسيقين في مصر الوطن العربي، لحن للعديد من المطربين منهم العندليب عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وشادية وصباح ومحرم فؤاد وسميرة سعيد وعلى الحجار وغيرهم.