لهذا السبب.. غاب المنتج محمد مختار عن حفل تخرج ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المنتج محمد مختار، إنه غاب عن حفل تخرج ابنته ياسمين، من الفنانة رانيا يوسف، من المدرسة الثانوية، بسبب سفره لفرنسا.

وأَضاف المنتج محمد مختار في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "حفل التخرج تم تقديم ميعاده 3 أيام، وكنت خارج البلاد ولم أتمكن من الحضور".

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو لها من حفل تخرج ابنتها "ياسمين"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهرت رانيا في الفيديو وهي تبكي فرحا بنجاح ابنتها، كما قامت بالرقص أمام مدرستها ووسط صديقاتها احتفالًا بتخرجها.

يذكر أن المنتج محمد مختار تزوج من الفنانة رانيا يوسف، وأنجب منها ابنتين هما نانسي وياسمين.