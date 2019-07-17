فيديو| أحمد فريد يحتفل بعيد ميلاد زوج داليا البحيري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان أحمد فريد صديقه رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، بعيد ميلاده، الذي حل أمس الثلاثاء.
ونشر "فريد"، مقطع فيديو يجمعه بحسن وداليا، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق: "الصاحب الفرفوش رزق وأنت أحلى رزق يا غالي".
وأضافت فريد: " كل سنة وأنت طيب يا أبو علي ياجميل، وربنا يخليك لينا ويحميك ويرزقك الخير كله، ويخليك لديدي وأسرتك الحلوة".
واحتفلت داليا البحيري بزواجها من المهندس حسن سامي، ديسمبر 2017، وسط مجموعة من الأصدقاء المقربين، بأحد الفنادق بالزمالك.
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