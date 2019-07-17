ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية الفن يكشف حقيقة مشاركة إليسا في "ذا فويس" بموسمه الخامس شقيق نجم باب الحارة يتعرض للخطف اليكم تكلفة كليب ديو محمد رمضان وسعد لمجرد جدل كبير في السعودية بسبب حجب صورة داليا مبارك من الشوارع الجمهور يعلّق على صورة نانسي عجرم مع والدتها: مين الام و مين الابنة بعد اتهامها بالعنصرية بحق خادمتها.. كندة علوش توضح الحقيقة الملكة إليزابيث تحتفظ بسرّ أكلتها المفضلة لهذا السبب الذكي المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": شقيق نجم "باب الحارة" يتعرض للخطف.. ولهذا السبب لن تشارك إليسا في "ذا فويس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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