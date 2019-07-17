هيدي كرم: هذا ردي على من ينتقد عمل الممثل كمذيعموجز "الفن": شقيق نجم "باب الحارة" يتعرض للخطف.....

ميرنا وليد - بيروت - شاركت بعملين خلال شهر رمضان لعام 2019 حققت من خلالهما نجاحاً كبيراً سواء بشخصية المذيعة "شهيرة" في مسلسل "كلبش" مع الممثل أمير كرارة والمخرج ​بيتر ميمي​ ، وحتى مشاركتها أيضاً في مسلسل "الزوجة الـ 18" مع الممثل ​حسن الرداد​ وهو العمل الذي حققت من خلاله حلمها بتقديم عمل اجتماعي كوميدي لايت، وفي الحوار التالي مع "الفن" تكشف الممثلة ​هيدي كرم​ تفاصيل أعمالها وأيضاً حرصها على التواصل مع جمهورها دائماً من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وتفاصيل أخرى خصتنا بها في هذا اللقاء:

في البداية كيف جاء ترشيحك للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"؟

تلقيت مكالمة من المخرج بيتر ميمي بعد أن رشحني بالإتفاق مع الممثل أمير كرارة والمؤلف ​باهر دويدار​ على أن أقدم شخصية المذيعة "شهيرة" والتي تقوم بتحليل الأحداث لكنها في الوقت نفسه تدخل اللعبة أيضاً .

ألم تتخوفي خاصة وأن الشخصية جديدة ومن فكرة الأعمال التي تقدم في عدة اجزاء؟

بالعكس فالسيناريست والكاتب باهر دويدار يحرص على تقديم أحداث جديدة وشخصيات مختلفة وجديدة أيضاً وهو ما يجعل الأحداث ثرية طوال الوقت ويجعل العمل كذلك بعيداً عن التكرار والملل، بالإضافة إلى أن المخرج بيتر ميمي يحرص على المحافطة على النجاح الذي حققه في الاجزاء السابقة.

ما الفرق بين عملك كمذيعة بالفعل وتقديمك لشخصية المذيعة في عمل درامي وهل استعنتِ بخبراتك وعملك في البرامج؟

الأمر هنا مختلف لأنني اقدم نوعية برامج اقوم من خلالها باستضافة شخصيات عامة وحتى فنانين ومتخصصين في شؤون المرأة، ولكن في المسلسل "شهيرة" تتابع الشأن السياسي وخاصة الارهاب، وبكل تأكيد استفدت كثيراً من عملي كمذيعة لأنه في الواقع سهّل علي تقديم شخصية "شهيرة" ولكن الوقوف امام كاميرا التمثيل مختلف نوعاً ما عن تقديم البرامج.

شاركت في رمضان لعام 2019 أيضاً في مسلسل "الزوجة الـ 18" بصراحة هل تقبل هيدي كرم أن تتزوج من رجل يتزوج اكثر من امرأة ؟

إطلاقاً فالأمر بالنسبة لي مرفوض تماماً ولا اعلم كيف يمكن لرجل أن يعطي قلبه لأكثر من امرأة، ولا يمكنني ان اقبل فكرة ان يكون زوجي متزوجاً بأخرى مهما كانت الظروف، ولكن شخصية حمزة في المسلسل هي شخصية درامية إذ انه يتزوج 18 مرة والمسلسل اجتماعي يدور في إطار كوميدي أيضاً.

ما تعليقك على ان العمل مأخوذ عن قصة فيلم "الزوج الـ13" والذي قدمته ​شادية​ مع ​رشدي أباظة​؟

هو من الفكرة نفسها وهذا ما تمت مراعاته في اختيار الاسم لكنه ليس تقليداً، فالمسلسل مكتوب بشكل يتناسب مع الوقت الحالي وتم تطوير الفكرة كي تتناسب مع مسلسل من 30 حلقة وليس فيلماً.

فكرة المشاركة بعملين في الموسم نفسه ألم تقلقك؟

ما دامت الشخصيات مختلفة فهو أمر جيد بكل تأكيد خاصة وأن "كلبش" مختلف تماماً عن "الزوجة الـ18" فما المشكلة بأن أقدم شخصيتين، المشكلة في أن يكون هناك تكرار للشخصيات التي يقدمها الفنان.

ما هي الصعوبات التي واجهتك اثناء التصوير؟

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بكل تأكيد المجهود وقلة النوم ولكن رد فعل الجمهور اسعدني كثيراً ونسيت التعب والإرهاق اللذين شعرت بهما.

قدمتِ العديد من البرامج هل ترين بأن عملك كمذيعة عطلك عن كونك ممثلة ؟

إطلاقاً فعلى الرغم من تقديمي برنامج "كلام ستات" مع زميلاتي من المذيعات، وأيضاً قبله المشاركة في العديد من المواسم لبرنامج "نفسنة" إلا ان الأمر لم يمنع من تواجدي كممثلة، إذ احاول ترتيب وتنظيم وقتي، فلا أفكر مطلقاً في الإبتعاد عن التمثيل كما أن عملي كمذيعة أيضاً كان من أحلامي.

ما رأيك في من ينتقد عمل الممثل كمذيع؟

ارى ان الحكم في النهاية للجمهور، والموهبة ايضاً هي التي تحكم وهنا اقصد الكاريزما والقبول من المشاهد ايضا.

بما أنك تشاركين في العديد من الاعمال الدرامية اين انتِ من السينما؟

للاسف في السنوات الاخيرة تأثرت السينما بالوضع الاقتصادي فأصبح المعروض اقل من السنوات الماضية، ولكن بكل تأكيد اذا وجدت عملاً مميزاً وجيداً فسأقوم بالموافقة على الفور، كما أنني خلال مشواري قدمت العديد من الأفلام المهمة مثل "البلياتشو" و"اللي اختشوا ماتوا" وغيرها من الأفلام وأنا حريصة طوال الوقت في اختياراتي على عدم التكرار في الشخصيات التي اقدمها والتدقيق في العمل ككل.

بصراحة هل ندمتِ على أية تجربة قمتِ بها؟

بالعكس فكل تجربة حتى وإن لم تلاقِ النجاح تعلمت منها ولذلك فأنا سعيدة بكل ما قدمته وما تعلمته من خبرات.

أنت من النجمات اللاتي يحرصن على متابعة وسائل التواصل الإجتماعي ومشاركة جمهورك الكثير من التفاصيل؟

لانني أرى ان السوشال ميديا قربت المسافة بين الفنان والجمهور وزادت من مساحة الثقة ايضاً، فأرى بأنها وسيلة جيدة للتواصل مع الناس بشكل مباشر ومعرفة ردود الأفعال من خلالها، وأيضاً أرى بأنه من الأفضل أن تكون متابعة اخبار الفنان من الجمهور بشكل مباشر .

من فترة أعلنتِ رفضك لإنتشار عمليات التجميل فما سر رفضك لها ؟

لأن الأمر أصبح هوساً، فعمليات التجميل قد تكون ضرورية لكن في سن معينة. لكن أن تلجأ لها من هن في سن العشرينات مثلاً، لماذا؟ وكيف سيصبح شكلهن في الخمسين ؟ أيضاً حتى التجاعيد مهمة لتعابير الوجه والملامح فكيف يمكن محوها نهائياً. هذه العمليات مهمة اذا كان الشخص بحاجة لها.