كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 07:39 صباحاً - تمضي الفنانة المصرية نسرين أمین، عطلتها الصیفیة في إحدى مدن الساحلیة. وقد شاركت نسرين امين متابعیھا بصورة جديدة لھا ظهرت فيها من الخلف وهي تجلس على شاطئ البحر وترتدي المايوه، وعلقت قائلة “استمتعوا بالصيف”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين امين على البحر بالمايوه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.