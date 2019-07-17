مايا نعمة بإطلالة جريئة بالبكيني!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 07:39 صباحاً - لطالما تميزت المغنية اللبنانية مايا نعمة بجرأتها الكبيرة وذلك منذ ظهورها الأول في برنامج ستار أكاديمي حيث كانت مثالاً للحيوية والنشاط في الأكاديمية .

وقد نشرت مايا نعمة صورة جديدة لها بالبكيني عبر إحدى حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، بدت خلالها وهي تجلس على رمال الشاطئ وتستمتع بأشعة الشمس ، وأرفقت الصورة بتعليق ، كتبت فيه : ” شمس ، رمال ، ورأس مليء بالأحلام ”.