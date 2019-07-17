كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 07:39 صباحاً - لطالما تميزت المغنية اللبنانية مايا نعمة بجرأتها الكبيرة وذلك منذ ظهورها الأول في برنامج ستار أكاديمي حيث كانت مثالاً للحيوية والنشاط في الأكاديمية .
وقد نشرت مايا نعمة صورة جديدة لها بالبكيني عبر إحدى حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، بدت خلالها وهي تجلس على رمال الشاطئ وتستمتع بأشعة الشمس ، وأرفقت الصورة بتعليق ، كتبت فيه : ” شمس ، رمال ، ورأس مليء بالأحلام ”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر مايا نعمة بإطلالة جريئة بالبكيني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.