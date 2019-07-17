أمل رزق تحسمُ الجدل بشأن سبب رفضها زواج ابنتها من "الشرنوبي"

خرجت الممثلة المصرية أمل رزق لتدافع عن نفسها بعدما تصدّرت عناوين الصحف، بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، حول سبب رفضها زواج نجلتها الفنانة الشابة لمى كتكت من الفنان محمد الشرنوبي.

وبثّت الممثلة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، أوضحت فيه أن تصريحاتها في أحد البرامج الفنية اجتُزأت من سياقها، ولم تُعرض بشكل كامل.

وأرجعت سبب رفضها زواج شرنوبي من ابنتها لصغر سنها، حيث قالت في الفيديو، "للتوضيح ولكي لا يغضب مني أحد.. لا خوف من أحد ولا مجاملة لأحد.. ما قيل في البرنامج به مونتاج.. ولكن أنا قلت بالنص (أنا خايفة على لمى تتخطف في السن ده)".

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وأضافت أمل رزق، "بالنسبة لي شرنوبي ابني ولم يحدث نصيب، ربنا يسعده ويكرمه النصيب بإيد ربنا، وأنا خشيت على لمى لأنهما كانا صغيرين وقتها".

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وكانت أمل رزق قد أثارت جدلاً بعد تصريحات أدلت بها، قالت فيها إنها بالفعل لم تكن موافقة على زواج الشرنوبي من ابنتها قائلةً: "بس لمى قارنت نفسها بي وقالت إشمعنى إنتي.. فقلت لها أنا كنت متجوزة سيد الرجالة".

يُذكر أن لمى ابنة أمل رزق أعلنت خطوبتها على محمد الشرنوبي قبل 3 سنوات، إلا أن الخطبة فسخت بعد حوالي 8 شهور دون الكشف عن أسباب الانفصال.

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