تامر حسني يُعرب عن حُزنه مرتين لوفاة عزت أبو عوف قبل تصوير فيلمه الجديدتامر حسني يُعرب عن حُزنه مرتين لوفاة عزت أبو عوف قبل تصوير فيلمه الجديد

تمنّى الفنان المصري، تامر حسني، انتهاء تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وأنت طيب" خلال الأيام القليلة القادمة، والذي سيشارك به في موسم عيد الأضحى المقبل، ولم يتبقَّ منه سوى 25 يومًا فقط على انطلاقه، مؤكدًا أنه يبذل قصارى جهده حتى يلحق بالموسم.

وقال تامر، إنه حزن لوفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف مرتين، الأولى لفراقه، والثانية لوفاته قبل تصوير مشاهده بالفيلم، حيث كان مقررًا له ظهوره بمشهدين فيه، بعد أن حقّق بصحبته نجاحًا مُبهرًا خلال سلسلة أفلامه "عمر وسلمى"، والذي أدّى فيه "أبو عوف" دور أبيه.

وعلّق تامر على مشاركة الفنانة "زينة" له في الفيلم، مؤكدًا أن هذا العمل هو الرابع له مع "زينة"، بعد "حالة حب" و"كابتن هيما" و"سيد العاطفي"، مشيرًا إلى أنه يحترمها ويحترم تمثيلها واجتهادها وإبداعها في العمل، وسعيد بكل الأعمال التي جمعته بها.

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ولفت الفنان المصري إلى أن فيلمه الجديد سينافس بقوة، خاصةً أن الأعمال الفنية المشاركة بموسم عيد الأضحى المقبل، جميعها تضم نجومًا كبارًا، لهم ثقل فني، متمنيًا أن ينال "كل سنة وأنت طيب" إعجاب جمهوره ومحبيه.

جديرٌ بالذكر أن فيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح وإخراج سعيد الماروق.

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