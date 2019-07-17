فيفي عبده ترقص أمام منزلها وفستانها يضعها في موقف محرج

أطلت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده أثناء تأديتها وصلتها الشرقية المعتادة أمام بوابة بيتها، فسقطت إحدى حلقاتها الدائرية من أذنها وارتفع جزء من فستانها نحو الأعلى. ونشرت فيفي الفيديو وشاركته مع متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي؛ وتلقَّت الفنانة فيفي عبده العديد من الانتقادات والتعليقات حول الفيديو الذي نشرته، ومنها عن إرتفاع فستانها مع الهواء أثناء أدائها رقصتها الشرقية، ونصحها كثيرون من متابعيها بحذف الفيديو على الفور. قد يهمك ايضاً: فيفي عبده تستعرض مكياجها بعد أزمة حواجبها بمقلب رامز في الشلال فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة على البحر

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