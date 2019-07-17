سميرة سعيد تكسب احترام جمهورها بعد لقائها في برنامج "الحكم" مع وفاء الكيلاني

كسبت الديفا سميرة سعيد، احترام جمهورها بشكل كبير بعدما أعادت نشر مقطع فيديو من لقائها في برنامج الحكم مع الإعلامية وفاء الكيلاني منذ سنوات، لتأكيدها أن الأموال لا تعني لها شيئًا.

وقالت سميرة: "عمري ما فكرت في الفلوس تكون عندي كتير، بدليل لحد دلوقتي إن عندي ما يكفيني وبس، وعمري ما عملت حفلات خاصة وحفلات زفاف ولا كنت بلف من بلد لبلد .. عمري ما عملت كده".

وأضافت: "مش ندمانة ولا فارق معايا لأن في الآخر لا هركب عربيتين ولا هنام في مليون سرير ولا هلبس أكتر من اللي هلبسه، أهم حاجة إن لما أمرض ألقى فلوس أعالج نفسي بيها، ولما أعوز حاجة أشتريها، ولما ابني يطلب مني حاجة أجيبهاله".

ونالت الديفا احترام جمهورها الذي علق قائلًا: "إنتي إنسانة قنوعة ومحترمة" وأضاف آخرون: "عشان كدة إنتي نجمة مصر والعالم العربي وبنعتبرك مصرية أبًا عن جد".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

سميرة سعيد تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا نهاية صيف 2019 في أمستردام

سعيد تحيى أول حفلاتها الغنائية ضمن جولتها المغربية