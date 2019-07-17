شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعر ووبى جولدبرج بقرب رحيلها ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة العالمية ووبي جولدبرج ضيفة علي برنامج The View، وخلال استضافتها قالت جولدبرج أنها لم تعد تقود السيارة، وأنها تستعين بسائق ليقوم بتوصيلها للمكان الذي تحبه، وأوضحت ووبي أن السبب في ذلك هو أن بصرها لم يعد جيدا بشكل كافي لتستطيع أن تقود سيارتها بمفردها.

وأضافت أن محاولاتها القيادة والجلوس أمام دفة السيارة يجعل من حولها يتوترون ويشعرون بالخوف، مؤكده أنها تشعر باقتراب رحيلها بعد التدهور في حالتها الصحية خاصة وأنها سبق وأصيبت بالتهاب رئوي في رئتيها.

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ووبي جولدبرج من أبرز نجمات العالم ولمع اسمها بشكل كبير من خلال فيلم "Sister Act" والذي عرض لأول مرة في 1992، وكانت ميزانية الفيلم 31 مليون دولار، بينما حقق الفيلم 139 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، في حين وصلت ايراداته عالميا إلي 299 مليون دولار، وشارك ووبي جولدبرج بطولته عددا كبيرا من النجوم العالمين من أبرزهم كاثي نجيمي وماجي سميث وويندي ماكينا، وغيرهم .