محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الموزع أحمد إبراهيم، عبر حسابه على "إنستجرام" الملصق الدعائي لأحدث أغاني الفنان محمد منير "مهموم"، والتي تطرح قريبا. وعلق إبراهيم على الصورة قائلا: "قريبا مهموم.. أولى أغنياتي بصوت الكينج، فخور بدخول اسمي ضمن تاريخ فنان ألبوماته تعتبر مراجع ودروس مجانية للإلهام والإبداع". كان منير، قد كشف مساء أمس عن أحدث أغنياته عبر حسابه بـ"إنستجرام"، وعلق: "قريبا".

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد إبراهيم عن تعاونه الأول مع محمد منير: "ألبوماته مراجع ودروس مجانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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