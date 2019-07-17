أحمد مراد يكشف عن البوسترات الرسمية لفيلم "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر السيناريست أحمد مراد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوسترات فيلمه الجديد "الفيل الأزرق2".

وظهر في البوسترات كل من: الفنان كريم عبدالعزيز ونيللي كريم بلايس السندباد البحري، وظهرت شيرين رضا في بوستر منفرد بندبة ع وجهها، كما ظهرت تارا عماد ومروان يونس في بوستر منفرد.

وعلق مراد على البوستر: "بوسترات فيلم الفيل الأزرق2 ، لا تخافوا لكن احذروا".

فيلم "الفيل الأزرق 2" من المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك، الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري،ـونيللي كريم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.