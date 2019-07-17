محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر السيناريست أحمد مراد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوسترات فيلمه الجديد "الفيل الأزرق2".
وظهر في البوسترات كل من: الفنان كريم عبدالعزيز ونيللي كريم بلايس السندباد البحري، وظهرت شيرين رضا في بوستر منفرد بندبة ع وجهها، كما ظهرت تارا عماد ومروان يونس في بوستر منفرد.
وعلق مراد على البوستر: "بوسترات فيلم الفيل الأزرق2 ، لا تخافوا لكن احذروا".
فيلم "الفيل الأزرق 2" من المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك، الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري،ـونيللي كريم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مراد يكشف عن البوسترات الرسمية لفيلم "الفيل الأزرق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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