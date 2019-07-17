"انهارت في البكاء".. هكذا استقبلت جوي كينج ترشيحها للإيمي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة جوي كينج، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو ظهرت فيه وهي منهارة في البكاء بعد معرفتها بخبر ترشيحها لجوائز الأيمي.

وظهرت "جوي كينج"، في الفيديو داخل سيارتها تتصفح أحد المواقع لتري اسمها ضمن المرشحين لجوائز الأيمي عن دورها في مسلسل The act، فانخرطت في البكاء.

واتصلت جوي بعدها بوالدتها واستمرت في البكاء، ونال الفيديو إعجاب محبي ومتابعي جوي.

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وتتنافس مع جوي كينج، إيمي آدمز، وباتريشيا أركيت، وأونجانو إيلز، ونيسي ناش، وميشيل ويليامز.

وأعلنت منذ قليل الترشيحات النهائية لجائزة الأيمي لأفضل عمل تلفزيوني، وسيطر مسلسل "Game Of Thrones"، عى الترشيحات ب32 ترشيح ليصبح العمل الأكثر ترشيحا في التاريخ، متفوقا على مسلسل NYPD Blue الذى نجح فى حصد 27 ترشيحاً وذلك في عام 1994.

وتُعلن جوائز الدورة الـ 71 من جوائز الإيمي في 22 سبتمبر على الهواء في الثامنة مساءً على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس.

يُذكر أن جائزة الإيمي، هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التليفزيوني.